Жанибек Алимханулы провел дуэль взглядов с Дэнни Дигнумом

Жанибек Алимханулы и Дэнни Дигнум. Фото: twitter.com/trboxing

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы встретился лицом к лицу со своим соперником британцем Дэнни Дигнумом, передает NUR.KZ.

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Напомним, что поединок между боксерами состоится 21 мая (22 мая рано утром по времени Нур-Султана) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

На кону будет стоять временный титул по версии WBO в среднем весе. Победитель этого поединка будет обязан провести бой с полноценным чемпионом этой организации американцем Деметриусом Андраде.

Сегодня Алимханулы и Дигнум провели предматчевую пресс-конференцию в Лас-Вегасе, где впервые встретились лицом к лицу.

Отметим, что оба боксера идут в профессионалах без поражений. В активе Жанибека 11 побед, из них семь он завершил досрочно. Тогда как Дэнни одержал 14 побед (8 нокаутом) и один бой свел вничью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970289-zhanibek-alimhanuly-provel-duel-vzglyadov-s-denni-dignumom/