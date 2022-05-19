Алимханулы прилетел в Лас-Вегас на титульный бой против Дигнума (видео)

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы прибыл в Лас-Вегас (штат Невада, США) на бой за временный титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, передает NUR.KZ.

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Об этом боксер сообщил в соцсетях. "Мы в Лас-Вегасе!", - подписал видеоролик в Twitter Алимханулы.

Напомним, что соперником Жанибека станет небитый британец Дэнни Дигнум. Их поединок станет главным событием вечера бокса, который состоится 21 мая в Лас-Вегасе (22 мая рано утром по времени Нур-Султана).

Отметим, что на кону будет стоять временный титул Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе (до 72 кг).

Интересно, что Алимханулы и Дигнум в профессионалах идут без поражений. В активе Жанибека 11 побед, из них семь он завершил досрочно. Тогда как Дэнни одержал 14 побед (8 нокаутом) и один бой свел вничью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970013-alimhanuly-priletel-v-las-vegas-na-titulnyy-boy-protiv-dignuma-video/