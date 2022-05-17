Пять представительниц Казахстана вышли в полуфинал ЧМ-2022 по боксу

Дина Жоламан. Фото: Indraneel Chowdhury/NurPhoto via Getty Images

Сразу пять представительниц Казахстана пробились в 1/2 финала чемпионата мира по боксу среди женщин в Стамбуле (Турция), передает NUR.KZ.

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Медаль мирового первенства гарантировали себе Алуа Балкибекова (до 48 кг), Жайна Шекербекова (до 52 кг), Дина Жоламан (до 54 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг) и Валентина Хальзова (до 70 кг).

Полуфинальные бои запланированы на 18 мая.

Алуа Балкибекова встретится с Севдой Асеновой из Болгарии. Соперницей Жайны Шекербековой станет таиландка Джутамас Джитпонг. Карина Ибрагимова сразится с Лин Ю-Тин из Китайского Тайбэя.

Валентина Хальзова выявит сильнейшего в поединке с представительницей Мозамбика Альсиндой Пангуане. Дина Жоламан же проведет бой против румынки Лакрамиоры Перийок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1969628-pyat-predstavitelnits-kazahstana-vyshli-v-polufinal-chm-2022-po-boksu/