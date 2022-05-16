Шекербекова и Жоламан вышли в четвертьфинал ЧМ-2022 по боксу

Жайна Шекербекова. Фото: kfb.kz

Казахстанские спортсменки Жайна Шекербекова и Дина Жоламан пробились в 1/4 финала чемпионата мира-2022 по боксу среди женщин в Стамбуле (Турция), передает NUR.KZ.

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Выступающая в весовой категории до 52 кг Жайна Шекербекова в 1/8 финала победила раздельным решением судей (3:2) японку Ринку Киношиту.

Также раздельным решением судей (4:1) победу одержала Дина Жоламан (до 54 кг). Во втором круге она одолела представительницу Канады Скарлетт Дельгадо.

Уже сегодня в рамках 1/4 финала мирового первенства свои встречи проведут казахстанки Жайна Шекербекова (до 52 кг), Дина Жоламан (до 54 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг), Алуа Балкибекова (до 48 кг), Валентина Хальзова (до 70 кг) и Гульсая Ержан (до 81 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1969455-shekerbekova-i-zholaman-vyshli-v-chetvertfinal-chm-2022-po-boksu/