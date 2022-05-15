Боксер из Казахстана потерял звание интерконтинентального чемпиона WBO в тяжёлом весе

Иллюстративное фото: pexels.com

Боксер из Казахстана, выступающий за Германию, Роман Фресс уступил Арменду Ходжаю из Косово и потерял звание интерконтинентального чемпиона WBO в тяжёлом весе, сообщает NUR.KZ.

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Ходжай с первого раунда установил удобные темп и дистанцию. Фресс, похоже, слегка опешил от такой прыти Ходжая и все никак не мог ничего тому противопоставить. Фаворит-чемпион плохо работал джебом, поэтому претендент без проблем сокращал дистанцию, навязал силовой бокс, теснил к канатам.

Только к четвертому раунду у Фресса наконец-то начало что-то получаться. Оба боксера явно рассчитывали на нокаут, но не сумели закончить бой досрочно.

Фресс все так же никак не мог подобрать удобную дистанцию до финального гонга. Один из судей отдал победу Фрессу, но этого оказалось недостаточно: 98-92, 96-94 и 94-96.

Это поражение стало для боксера из Казахстана первым в карьере. До этого Фресс одержал 15 побед, из которых девять - нокаутом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1969349-bokser-iz-kazahstana-poteryal-zvanie-interkontinentalnogo-chempiona-wbo-v-tyazhyolom-vese/