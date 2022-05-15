Ибрагимова и Балкибекова вышли в четвертьфинал ЧМ-2022 по боксу

Алуа Балкибекова. Фото: kfb.kz/Данияр Майлыбаев

Казахстанские спортсменки Карина Ибрагимова и Алуа Балкибекова пробились в 1/4 финала чемпионата мира-2022 по боксу среди женщин в Стамбуле (Турция), передает NUR.KZ.

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Выступающая в весовой категории до 57 кг Ибрагимова во втором круге единогласным решением судей победила испанку Дженнифер Фернандес. За выход в полуфинал Карина встретится с Микаэлой Уолш из Ирландии.

Также единогласным решением судей победу одержала Балкибекова (до 48 кг). Во втором круге она одолела представительницу Сербии Снежану Силькович. В четвертьфинале Алуа сразится с Ниту Ниту из Индии.

Сегодня на ринг выйдут казахстанки Дина Жоламан (до 54 кг) и Жайна Шекербекова (до 52 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1969330-ibragimova-i-balkibekova-vyshli-v-chetvertfinal-chm-2022-po-boksu/