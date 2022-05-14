Станислав Калицкий подерется с Элнуром Самедовым 21 мая в Екатеринбурге

Станислав Калицкий. Фото: instagram.com/kalitskiyofficial/

Казахстанский боксер-профессионал Станислав Калицкий следующий поединок проведет против россиянина Элнура Самедова, передает NUR.KZ.

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Бой состоится 21 мая в Екатеринбурге (Россия) в рамках вечера бокса от RCC Boxing Promotions.

Поединок будет рассчитан на восемь раундов и пройдет во втором полулегком весе (до 58 кг).

На счету Станислава Калицкого 11 побед (4 нокаутом) и три поражения на профессиональном ринге. Тогда как в активе Элнура Самедова 12 побед (3 нокаутом) и одно поражение.

Отметим, что последние две встречи казахстанский боксер проиграл: Мураду Алиеву (по очкам) и Руслану Камилову (по очкам).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1969285-stanislav-kalitskiy-poderetsya-s-elnurom-samedovym-21-maya-v-ekaterinburge/