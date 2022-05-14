Боксер Амир Хан объявил о завершении карьеры

Амир Хан. Фото: Alex Livesey/Getty Images

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе британский боксер Амир Хан (34-6, 21KO) завершил профессиональную карьеру, передает NUR.KZ.

Об этом 35-летний боксер сообщил в социальных сетях.

"Пришло время повесить перчатки на гвоздь. Чувствую себя благословленным, что у меня была такая удивительная карьера, длившаяся 27 лет в спорте, который я так страстно люблю.

Я начал 17-летним парнишкой из Болтона, сумевшим воплотить мечту и завоевать для своей страны медаль Олимпиады, после чего стал двукратным чемпионом мира в профи.

Хочу выразить сердечную благодарность потрясающим людям, с которыми мне довелось работать. А также моей семье, друзьям и фанатам за любовь и поддержку, которую они оказали мне", - написал Амир Хан в Twitter.

Напомним, что последний поединок Амир Хан провел в феврале этого года, проиграв досрочно соотечественнику Келлу Бруку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1969280-bokser-amir-han-obyavil-o-zavershenii-karery/