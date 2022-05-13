Титульный бой Жанибека Алимханулы покажут в Казахстане

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

В Казахстане в прямом эфире покажут поединок Жанибека Алимханулы против британца Дэнни Дигнума за временный титул WBO в среднем весе, передает NUR.KZ.

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Как сообщает пресс-служба казахстанского боксера, титульный бой в прямом эфире будет транслировать телеканал "Хабар".

Напомним, что бой между Жанибеком Алимханулы и британцем Дэнни Дигнумом состоится 21 мая (22 мая рано утром по времени Нур-Султана) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет главным событием вечера бокса.

На кону будет стоять временный титул по версии WBO в среднем весе.

Отметим, что оба боксера в профессионалах идут без поражений. На счету Алимханулы 11 побед, из них семь он завершил досрочно. В активе Дэнни Дигнума 14 побед (8 нокаутом) и одна ничья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1969232-titulnyy-boy-zhanibeka-alimhanuly-pokazhut-v-kazahstane/