Жанибек Алимханулы может провести бой с Дмитрием Биволом

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Менеджер казахстанского боксера Жанибека Алимханулы Берик Султан прокомментировал возможный бой своего подопечного с российским боксером Дмитрием Биволом, сообщает Sports.ru.

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Один из подписчиков Берика Султана спросил его: "Возможен ли бой Алимханулы — Бивол?", на что казахстанский менеджер ответил следующим образом: "В будущем мы будем набирать вес. Даст Бог будем чемпионами в четырех весовых категориях. Если через три-четыре года Бивол не завершит карьеру и будет оставаться чемпионом — конечно, мы с ним встретимся".

8 мая Бивол сенсационно выиграл абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля "Канело" Альвареса.

Напомним, что 21 мая в Лас-Вегасе Алимханулы сразится за временный титул WBO в среднем весе с британцем Дэнни Дигнумом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1968645-zhanibek-alimhanuly-mozhet-provesti-boy-s-dmitriem-bivolom/