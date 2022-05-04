Геннадий Головкин признан суперчемпионом по версии WBA

Геннадий Головкин. Фото: John Gurzinski/AFP via Getty Images

Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин признан суперчемпионом в среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), передает NUR.KZ.

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В обновленном рейтинге организации Геннадий значится суперчемпионом. Титул "обычного" чемпиона WBA в среднем весе принадлежит кубинцу Эрисланди Лара.

Лидирует же в рейтинге средневесов британец Крис Юбэнк-младший, на втором месте мексиканец Хайме Мунгия. Тройку лучших замыкает Серхио Мартинес из Аргентины.

Напомним, что титул WBA Super Геннадий Головкин отобрал у японца Риота Мураты, остановив его досрочно в девятом раунде.

Также на счету казахстанца есть чемпионские пояса IBF и IBO. Для звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает двух титулов: WBO (Деметриус Андраде) и WBC (Джермалл Чарло).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1967931-gennadiy-golovkin-priznan-superchempionom-po-versii-wba/