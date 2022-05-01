Джек Пол: Возможно проведу бой с Майок Тайсоном

Джейк Пол. Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол рассказал о планах на следующий поединок, сообщает SecondsOut.

"У меня будет бой в августе. Я все еще ищу соперника, но пока никто не впечатлил и не продемонстрировал себя.

Конечно, я многих вызывал на бой. Я веду серьезные переговоры, рассматриваю идею боя с Майком Тайсоном и Андерсоном Сильвой. Вариантов много", – заявил Пол.

Напомним, что Джейк Пол провел уже пять боев по правилам бокса, в которых одержал пять побед. Правда блогер еще не дрался с профессиональными боксерами, но зато дважды побил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли, и нокаутировал известного бойца ММА Бена Аскрена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1967632-dzhek-pol-vozmozhno-provedu-boy-s-mayok-taysonom/