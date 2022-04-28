Боксер Жан Кособуцкий вернется на ринг 21 мая

Жан Кособуцкий. Фото: instagram.com/kossobutskiy

Выступающий в тяжелом весе непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий узнал имя соперника и дату следующего поединка, передает NUR.KZ.

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По информации Universum Boxing Promotions, оппонентом Жана станет представитель Франции Йохан Дюопа. Бой запланирован на 21 мая в Гамбурге (Германия).

Напомним, что боксеры должны были встретиться в феврале текущего года, но поединок был отменен.

Ожидается, что на кону боя Кособуцкий — Дюопа будет стоять титул WBC International, которым владеет казахстанский боксер.

Отметим, что Жан Кособуцкий в профессионалах идет без поражений. В его активе 17 побед, из них 16 он завершил досрочно. На счету Йохана Дюопа 39 побед и 6 поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1967283-bokser-zhan-kosobutskiy-vernetsya-na-ring-21-maya/