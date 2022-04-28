"Улыбаемся и пашем": Назым Кызайбай показала кадры с тренировки

Назым Кызайбай. Фото: olympic.kz

Многократная чемпионка Казахстана и двукратная чемпионка мира по женскому боксу Назым Кызайбай показала кадры с тренировки, передает NUR.KZ.

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На своей странице в Instagram Назым опубликовала видео, где она работает на лапах. "Улыбаемся и пашем. Чем усерднее вы работаете, тем более удачливым вы становитесь", - подписала пост Кызайбай.

Напомним, что Назым является 11-кратной чемпионкой Казахстана по боксу. Также она дважды брала золото на чемпионате мира и становилась чемпионкой Азии.

На Instagram-аккаунт Кызайбай подписаны порядка 50 тыс. пользователей. У себя на странице Назым часто выкладывает фото и видео с тренировочного процесса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1967210-ulybaemsya-i-pashem-nazym-kyzaybay-pokazala-kadry-s-trenirovki/