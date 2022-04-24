Тайсон Фьюри этим летом вернется в рестлинг

Тайсон Фьюри. Фото: Getty Images/ Al Bello / Staff

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри выразил желание вернуться в рестлинг летом текущего года, сообщает NUR.KZ.

Вы, скорее всего, увидите меня на SummerSlam. Я знаю, что Дрю Макинтайр говорит много гадостей обо мне. Я собираюсь нокаутировать его. В прошлый раз мне очень понравилось выступать в рестлинге, особенно в Саудовской Аравии. Это была фантастика. Я точно буду связываться, чтобы меня включили в SummerSlam", — заявил Фьюри на пресс-конференции после титульного поединка.

Напомним, что сегодня Фьюри нокаутировал Уайта и во второй раз подряд защитил чемпионский титул WBC. Теперь результат Фьюри — 32 победы и одна ничья в 33 поединках в профессиональной карьере. Сразу после боя британский боксер заявил о завершении карьеры. Эти и другие новости спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1966524-tayson-fyuri-etim-letom-vernetsya-v-restling/