Эррол Спенс техническим нокаутом победил Йордениса Угаса

Эррол Спенс-младший. Фото: instagram.com/errolspencejr/

В Арлингтоне (штат Техас, США) прошел вечер бокса, в главном бою которого встретились чемпионы в полусреднем весе американец Эррол Спенс-младший и кубинец Йорденис Угас, передает NUR.KZ.

Рассчитанный на 12 раундов объединительный поединок продлился не всю дистанцию. В десятом раунде после доминирования Спенса и заплывшего глаза Угаса главный рефери решил остановить поединок.

Тем самым Эррол победил техническим нокаутом в десятом раунде и добавил к своим поясам WBC, IBF титул WBA Super в полусреднем весе.

Для 32-летнего непобежденного американца эта победа стала 28-й (из них 22 нокаутом) на профи-ринге. Тогда как Угас потерпел пятое поражение в профессионалах при 27 победах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1965442-errol-spens-tehnicheskim-nokautom-pobedil-yordenisa-ugasa/