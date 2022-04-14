У боксера Султана Заурбека сменился соперник

Султан Заурбек. Фото: instagram.com/sultanzaurbek/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Султан Заурбек 15 апреля в Лондоне (Великобритания) проведет бой против аргентинца Николаса Ботелли, передает NUR.KZ.

Напомним, что изначально 25-летний казахстанец должен был биться с Хайтемом Лаамузом из Мальты. Но за день до поединка соперник Султана получил травму и выбыл из боя.

Теперь оппонентом Заурбека станет представитель Аргентины Николас Ботелли. Поединок пройдет во втором полулегком весе (до 58,9 кг) и будет рассчитан на десять раундов.

Сегодня оба боксера прошли процедуру взвешивания.

Отметим, что Султан Заурбек на профессиональном ринге идет без поражений. В его активе 12 побед, из них 8 он завершил досрочно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1965115-u-boksera-sultana-zaurbeka-smenilsya-sopernik/