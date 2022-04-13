Бой Жанибека Алимханулы против Дэнни Дигнума пройдет в Лас-Вегасе

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Определилось место проведения боя за временный титул WBO в среднем весе между казахстанцем Жанибеком Алимханулы и британцем Дэнни Дигнумом, передает NUR.KZ.

По информации The Ring, поединок между боксерами состоится 21 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой запланирован на 12 раундов и пройдет в среднем дивизионе. На кону будет стоять пояс WBO Interim в среднем весе.

Победитель этой встречи станет обязательным претендентом на полноценный титул Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет американец Деметриус Андраде.

Отметим, что Жанибек Алимханулы идет в профессионалах без поражений. На его счету 11 побед, из них семь он завершил досрочно. В активе британца Дэнни Дигнума 14 побед (8 нокаутом) и одна ничья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1964820-boy-zhanibeka-alimhanuly-protiv-denni-dignuma-proydet-v-las-vegase/