Тимоти Брэдли: Канело нокаутирует Головкина в третьем бою

Тимоти Брэдли. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Экс-чемпион мира в полусреднем весе американец Тимоти Брэдли поделился впечатлениями о бое Геннадий Головкин - Риота Мурата, передает Allboxing.ru.

По словам 38-летнего боксера, в этом поединке Головкин показал, что с выносливостью у него все хорошо.

"Головкин выглядел ужасно в начале боя с Муратой, но провел сильную концовку, что хорошо. Геннадий показал, что с выносливостью у него все хорошо. Он все еще может драться. И удар у него остался. Но Канело на другом уровне", - заявил Брэдли в интервью Fighthype.com.

Тимоти считает, что в третьем бою между Головкиным и Канело победу одержит мексиканец.

"Он уничтожит Геннадия. Подъем во второй средний вес замедлит казахстанского боксера. К тому же это будет первый бой для него в этом дивизионе. Канело же боксировал в этом весе и в полутяжелом весе. Я думаю, что он изобьет и нокаутирует Головкина в концовке поединка.

Канело, как и Мурата, будет атаковать корпус GGG и заставит его отступать. Он будет его постоянно прессинговать", - добавил экс-чемпион мира.

Напомним, что 9 апреля в Сайтаме (Япония) казахстанец Геннадий Головкин победил Риоту Мурату техническим нокаутом в девятом раунде. Текстовую трансляцию этого поединка мы вели в Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1964681-timoti-bredli-kanelo-nokautiruet-golovkina-v-tretem-boyu/