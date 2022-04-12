Жанибек Алимханулы поздравил Геннадия Головкина с победой в титульном бою

Геннадий Головкин. Фото: Toru Hanai/Getty Images

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы поздравил с победой в титульном поединке своего соотечественника Геннадия Головкина, сообщает NUR.KZ.

"Браво! Поздравляю с победой", — написал казахстанский спортсмен в комментариях под публикацией Геннадия Головкина.

Геннадий Головкин в титульном поединке техническим нокаутом победил японского боксера Риоту Мурату. После этой победы казахстанский спортсмен возглавил мировой боксерский рейтинг pound-for-pound. В сентябре Геннадий Головкин должен провести титульный поединок против мексиканского спортсмена Сауля Альвареса. До этого боксеры провели два боя. В первом была зафиксирована ничья, а во втором Альварес одержал победу, благодаря решению судей.

Напомним, что Жанибек Алимханулы 21 мая текущего года проведет бой с британцем Дэнни Дигнумом за титул чемпиона мира WBO в среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1964539-zhanibek-alimhanuly-pozdravil-gennadiya-golovkina-s-pobedoy-v-titulnom-boyu/