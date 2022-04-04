Где и во сколько казахстанцы смогут посмотреть бой Головкин – Мурата

Геннадий Головкин. Фото: Cliff Hawkins/Getty Images

Казахстанские болельщики смогут увидеть поединок Геннадия Головкина и Риоты Мураты в прямом эфире. Вечер бокса, который состоится в Японии, пройдет в предстоящую субботу.

Встречу двух чемпионов Геннадия Головкина и Риоты Мураты покажут 9 апреля телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

Трансляция начнется в 15:00 (по времени Нур-Султана). Сам поединок пройдет в Сайтаме (Япония).

В настоящее время Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBO и IBF, Риота Мурата - чемпионом WBA Super в этой же весовой категории. Победитель объединит пояса.

GGG провел свой последний бой в декабре 2020 года. Тогда казахстанцу удалось защитить свои чемпионские титулы в поединке против обязательного претендента Камила Шереметы. Поляк был повержен досрочно.

Напомним, что Геннадий Головкин в своем Instagram показал кадры тренировок перед боем с японским боксером.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1963380-gde-i-vo-skolko-kazahstantsy-smogut-posmotret-boy-golovkin-murata/