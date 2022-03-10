Боксер Рай Сейтжанов сразится за пояс WBC Youth

Рай Сейтжанов. Фото: instagram.com/ray.seitzhanov/

Казахстанский боксер Рай Сейтжанов проведет бой за титул WBC Youth в первом полусреднем весе, передает NUR.KZ.

Титульный поединок состоится 25 марта в Алматы. Соперником Рая станет мексиканский боксер Хосе Масиас Энрикес.

Интересно, что оба спортсмена в профессионалах идут без поражений. На счету Сейтжанова 9 побед (6 нокаутом), у Энрикеса - 15 (9 нокаутом).

Отметим, что в главном бою вечера 25 марта казахстанский тяжеловес Камшыбек Кункабаев проведет бой против южноафриканца Джонни Мюллера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1960030-bokser-ray-seytzhanov-srazitsya-za-poyas-wbc-youth/