Серик Мусадилов следующий бой проведет 25 марта в Майами

Серик Мусадилов. Фото: Instagram-аккаунт Серика Мусадилова

Казахстанский боксер-тяжеловес Серик Мусадилов узнал дату возвращения на ринг, передает NUR.KZ.

По информации авторитетного портала Boxrec, казахстанец вернется на ринг 25 марта в Майами (штат Флорида, США).

Поединок пройдет в первом тяжелом весе и будет рассчитан на десять раундов. Имя соперника пока неизвестно.

Отметим, что Мусадилов идет в профессионалах без поражений. На его счету 11 побед, из них 9 он завершил досрочно.

Последний свой бой Серик провел в ноябре прошлого года. Тогда он решением судей победил американца Дастина Лонга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1959759-serik-musadilov-sleduyuschiy-boy-provedet-25-marta-v-mayami/