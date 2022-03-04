Боксер Султан Заурбек вернется на ринг 15 апреля в Лондоне

Султан Заурбек. Фото: instagram.com/sultanzaurbek/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Султан Заурбек узнал дату следующего боя, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт MTK Global.

25-летний боксер вернется на ринг 15 апреля в Лондоне. Поединок пройдет во втором полулегком весе (до 58 кг). Соперник Султана будет определен позже.

"У Султана был плодотворный 2021 год. Мы рады, что он возвращается в Англию. Имя его соперника мы объявим в ближайшее время" - заявил промоутер МТК Global Ли Итон.

Напомним, что в прошлом году Заурбек завоевал вакантный титул WBO European, победив британца Ронни Кларка. Всего в активе Султана 12 побед на профи-ринге, из них 8 он завершил досрочно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1959334-bokser-sultan-zaurbek-vernetsya-na-ring-15-aprelya-v-londone/