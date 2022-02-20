Непобежденный супертяж из Казахстана отправил украинца в тяжелый нокаут (видео)

Аманжолов и Пахомов на ринге. Кадр из видео: instagram.com/kzsports

Четвертый бой казахстанца Нурсултана Аманжолова на профи-ринге закончился победой - боксер отправил в нокаут украинского спортсмена, передает Sports.kz.

Казахстанец Нурсултан Аманжолов и украинец Семен Пахомов встретились на ринге на вечере бокса в Алматы.

Поединок был запланирован на шесть раундов, но закончился уже в третьем: Аманжолов провел быструю комбинацию, которую завершил хлестким ударом по печени - Пахомов оказался в тяжелом нокауте и долгое время не мог подняться.

Для Аманжолова это четвертая победа на профи-ринге, а для Пахомова поражение стало 17-м в профессиональной карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1956958-nepobezhdennyy-supertyazh-iz-kazahstana-otpravil-ukraintsa-v-tyazhelyy-nokaut-video/