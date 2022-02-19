Данияр Елеусинов озвучил размер самого большого гонорара

Данияр Елеусинов. Фото: instagram.com/yeleussinovdaniyar

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов озвучил размер своего самого большого гонорара. На этот вопрос он ответил в интервью YouTube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова".

Чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе попросили ответить на вопрос, сколько на данный момент составляет его самый большой гонорар за бой.

"Раньше, когда я был подписан контрактом, нельзя было говорить. С Индонго скажу, у меня гонорар был 87 600 долларов", - ответил боксер

Также у него поинтересовались, стал ли он больше зарабатывать в профи по сравнению с любительской карьерой.

"Даже не думал об этом. За Олимпиаду я получил 250 тысяч, а за подписание контракта я получил ту же сумму - 250. Я думаю, наверное, больше в профи, хотя я меньше нахожусь здесь", - сообщил Данияр Елеусинов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1956917-daniyar-eleusinov-ozvuchil-razmer-samogo-bolshogo-gonorara/