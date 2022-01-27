Боксер Деревянченко: Люди подходят ко мне и говорят, что я выиграл у Головкина

Сергей Деревянченко. Фото: Getty Images/ Steven Ryan / Stringer

Бывший претендент на титул в среднем весе украинец Сергей Деревянченко вспомнил поединок против чемпиона IBF казахстанца Геннадия Головкина, передает NUR.KZ.

Напомним, что бой между боксерами прошел в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США). Тогда единогласным решением судей победу одержал Геннадий Головкин.

"Обокрали или нет? Трудно сказать. Тренер учил, что если руку не подняли, значит, ты не доработал, что-то сделал не так. Да, зал освистывал. До сих пор люди подходят и говорят, что я точно победил Головкина" - заявил Деревянченко в интервью Youtube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова".

Стоит отметить, что после встречи с Головкиным украинский боксер потерпел еще два поражения: от Джермалла Чарло и Карлоса Адамеса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1953367-bokser-derevyanchenko-lyudi-podhodyat-ko-mne-i-govoryat-chto-ya-vyigral-u-golovkina/