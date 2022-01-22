Боксер Жан Кособуцкий сразится за титул WBC International

Жан Кособуцкий. Фото: instagram.com/kossobutskiy/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий узнал дату возвращения на ринг, передает NUR.KZ.

По информации Boxrec.com, 33-летний боксер следующий бой проведет 19 февраля в Гамбурге (Германия). Соперником Жана станет француз Жоан Дюопа.

Поединок пройдет в рамках тяжелого веса и будет рассчитан на десять раундов. На кону будет стоять вакантный титул WBC International.

Отметим, что на счету Кособуцкого 17 побед, из них 16 он завершил досрочно. Тогда как в активе Дюопа 39 побед (26 нокаутом) и 6 поражений на профи-ринге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1952508-bokser-zhan-kosobutskiy-srazitsya-za-titul-wbc-international/