Боксер Луис Ортис нокаутировал Чарльза Мартина, побывав дважды в нокдауне

Луис Ортис - Чарльз Мартин. Фото: twitter.com/premierboxing

Во Флориде завершился вечер бокса от Premier Boxing Champions, в главном бою которого встретились кубинский тяжеловес Луис Ортиса и американец Чарльз Мартин, передает NUR.KZ.

Поединок завершился в шестом раунде победой Ортиса техническим нокаутом. При этом сам кубинец дважды побывал в нокдауне: в первом и четвертом раундах.

Тем самым 42-летний Луис Ортис одержал 33-ю победу (из них 28 досрочно) в профессионалах при двух поражениях. Для Чарльза Мартина это поражение стало третьим в карьере.

Отметим, что кубинский ветеран дважды бился за пояс чемпиона мира, но в обоих случаях досрочно проиграл американцу Деонтею Уайлдеру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1949615-bokser-luis-ortis-nokautiroval-charlza-martina-pobyvav-dvazhdy-v-nokdaune/