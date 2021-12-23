Международный турнир памяти Галыма Жарылгапова по боксу завершился в Караганде

Фото: Алихан Жарылгапов

С 17 по 21 декабря 2021 года в центре бокса им С. Сапиева проведен ХХХVI международный турнир памяти заслуженного тренера КазССР Г. Жарылгапова. В соревнованиях приняли участие 110 спортсменов.

В турнире принимали участие команды из Китайской Народной Республики, Республики Кыргызстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, города Нур-Султан, города Алматы, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казастанской, Карагандинской, Павлодарской и Туркестанской областей.

Были проведены поединки в 12 весовых категориях у мужчин и 6 - у женщин, согласно правилам АИБА.

Соревнования проводились на высоком организационном и квалификационном уровне. Техническое оснащение мест соревнований соответствовало уровню и требованиям турнира. Медицинское обслуживание осуществляла бригада врачей со спортивной специализацией.

Фото: Алихан Жарылгапов

Нокаутов зафиксировано не было, серьезных травм и проишествий не произошло. Протестов в главную судейскую коллегию не поступало.

Фото: Алихан Жарылгапов

Лучшими боксерами среди мужчин стали: Акжол Гулмурат, Бекжан Абубекир, Саид Муратов, Келдыбек Кабыкен, Алтынбек Ибрагимов (все - Карагандинская область), Акылтай Рабатов, Бейкут Жумажан, Даурен Толеген (все - Алматинская область), Булат Турлыбекулы, Бекнур Батырбек (все - Алматы), Нурадин Рустамбек улу (Кыргызстан), Некруз Салимов (Таджикистан).

Фото: Алихан Жарылгапов

Золотые медали среди женщин завоевали Римма Волосенко (Нур-Султан), Гульнар Турапбай, Айжан Ходжабекова, Жасмин Кизатова, Виолетта Князева (все - Карагандинская область), Азалия Аминева (Россия).

Фото: Алихан Жарылгапов

Победители и призеры соревнований награждены дипломами, медалями и денежными призами. Лучшие судьи были отмечены дипломами и ценными подарками от организаторов турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1948168-mezhdunarodnyy-turnir-pamyati-galyma-zharylgapova-po-boksu-zavershilsya-v-karagande/