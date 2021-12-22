Определились финалисты чемпионата Казахстана по боксу

Айбек Оралбай. Фото: olympics.com

В Уральске продолжается чемпионат Казахстана по боксу среди мужчин, передает NUR.KZ.

После очередного соревновательного дня во всех весовых категориях определились финалисты.

Напомним, что решающие встречи запланированы на 23 декабря.

Финальные пары чемпионата Казахстана:

До 48 кг: Даниял Сабит - Санжар Ташкенбай

До 51 кг: Нурсултан Нуриденов - Дамир Абдикадир

До 54 кг: Олжас Байниязов - Талгат Сырымбетов

До 57 кг: Айдос Арапов - Оразбек Асылкулов

До 60 кг: Василий Самчук - Адлет Курметов

До 63,5 кг: Дильмурат Мижитов - Абзал Серик

До 67 кг: Дулат Бекбауов - Дархан Дуйсебай

До 71 кг: Ермахан Жакпеков - Куан Куатов

До 75 кг: Нурканат Райыс - Аятулла Такижанов

До 80 кг: Нурбек Оралбай - Жанибек Картбаев

До 86 кг: Мади Амиров - Сагындык Тогамбай

До 92 кг: Айбек Оралбай - Абзал Куттыбеков

Свыше 92 кг: Аманат Сабыргали - Нурлан Сапарбай

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1948039-opredelilis-finalisty-chempionata-kazahstana-po-boksu/