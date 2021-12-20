Боксер Бек Нурмаганбет встретится с Хосе Мигелем Торресом в Москве

Бек Нурмаганбет. Фото: kfb.kz

Казахстанский боксер-профессионал Бек Нурмаганбет вернется на ринг 24 декабря в Москве, передает NUR.KZ.

Соперником казахстанского боксера станет 42-летний колумбиец Хосе Мигель Торрес. Бой пройдет в рамках второго среднего веса и будет рассчитан на восемь раундов.

Отметим, что Бек Нурмаганбет идет в профессионалах без поражений. В его активе пять побед, из них три он завершил досрочно.

Тогда как на счету Хосе Мигеля Торреса 33 победы (27 нокаутом) и 11 поражений на профи-ринге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1947601-bokser-bek-nurmaganbet-vstretitsya-s-hose-migelem-torresom-v-moskve/