"Настоящее ограбление": болельщики возмутились судейством финала чемпионата страны по боксу

Ляззат Кунгейбаева. Фото: olympic.kz

Финал чемпионата Казахстана по боксу среди женщин в весовой категории свыше 81 килограмма завершился скандалом, сообщает Sports.kz.

В решающем поединке встретились Ляззат Кунгейбаева и Дина Исламбекова. Судьи единогласно отдали победу Исламбековой (5:0), чем вызвали гнев болельщиков в комментариях в Instagram и Youtube. Некоторые комментарии на своей странице в Instagram репостнула сама Кунгейбаева.

Кроме того, даже комментаторы этого боя на телеканале Qazsport посчитали такой исход неожиданным и отметили, что "5:0 — это слишком".

Пользователи выразили свое несогласие с итогом боя следующими комментариями:

"Я очень разочарована Федерацией бокса и всей страной, где коррупция проникла во все сферы — даже в спорте"

"Вы что прикалываетесь? Это что за судейство? Здесь же явно победита Ляззат!"

"Мне в очередной раз стыдно за нашу страну"

"Засудили настолько явно, что даже спортивные комментаторы этих боев были в шоке от судейства"

"Это настоящий ужас, это настоящее ограбление"

"Несправедливое судейство. Жаль, что мы живем в мире, где все продается и покупается. Очень явно видно превосходство Ляззат"

"Исход потряс, конечно. Почему с вами так поступили после того, как вы столько лет отдали боксу, завоевывали медали на мировых аренах? И вот так жестко вас слили, скорее, даже унизили, за всё, что вы сделали для Казахстана"

"Места на чемпионате Казахстана продаются. А потом мы удивляемся, почему наши спортсмены на Олимпиадах и чемпионатах мира показывают низкие результаты".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1946585-nastoyaschee-ograblenie-bolelschiki-vozmutilis-sudeystvom-finala-chempionata-strany-po-boksu/