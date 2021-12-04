DAZN не включил Головкина в топ-10 своего рейтинга боксеров

Геннадий Головкин. Фото: Charley Gallay/Getty Images

Cпортивный стриминговый сервис DAZN обнародовал свой обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, пишет fightnews.info.

Первое место занял абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес. Вторым идет обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик. Замыкает топ-3 чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Примечательно, что на восьмой позиции расположился новый абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос, который на прошлых выходных сенсационно победил раздельным решением судей Теофимо Лопеса.

Топ-10 рейтинга pound-for-pound по версии DAZN:

Сауль Альварес Александр Усик Теренс Кроуфорд Наоя Иноуэ Эррол Спенс Джош Тейлор Тайсон Фьюри Джордж Камбосос Стивен Фултон Джервонта Дэвис Казахстанский боксер Геннадий Головкин в рейтинг не попал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1945284-dazn-ne-vklyuchil-golovkina-v-top-10-svoego-reytinga-bokserov/