Боксер Джордж Камбосос стал новым абсолютным чемпионом мира в легком весе (видео)

Джордж Камбосос. Фото: twitter.com/DAZNBoxing

Австралийский боксер греческого происхождения Джордж Камбосос стал новым королем легкого дивизиона, передает NUR.KZ.

В Нью-Йорке Джордж сотворил настоящую сенсацию, победив раздельным решением судей чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring Теофимо Лопеса.

Поединок получился зрелищным и продлился всю дистанцию. По ходу встречи оба боксера побывали в нокдауне. В итоге, двое судей из трех отдали победу Камбососу: 115-111, 115-112, 113-114.

Тем самым австралийский боксер стал новым абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Джордж Камбосос продлил свою победную серию до 20-ти боев. Тогда как для Теофимо Лопеса это поражение стало первым в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1944300-bokser-dzhordzh-kambosos-stal-novym-absolyutnym-chempionom-mira-v-legkom-vese-video/