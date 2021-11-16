Головкин и Алимханулы попали в топ-10 авторитетного журнала о боксе

Геннадий Головкин: bukmekerov.net

Авторитетный американский журнал о боксе The Ring опубликовал рейтинги боксеров во всех весовых категориях. В десятку лучших в среднем весе вошли сразу два казахстанца, сообщает Sports.kz.

Чемпион мира по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин сохранил за собой первую строчку. За ним в тройке лидеров расположились обладатель пояса WBC Джермалл Чарло и чемпион WBO Деметриус Андраде. Другой представитель Казахстана Жанибек Алимханулы остался на седьмой позиции.

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Ближайший соперник GGG чемпиона WBA Super японец Риота Мурата опустился в рейтинге с 6-й на 5-ю строчку. Его вытеснил мексиканец Хайме Мунгия.

Полностью ТОП-10 средневесов по версии The Ring выглядит следующим образом.

Геннадий Головкин (Казахстан) Джермалл Чарло (США) Деметриус Андраде (США) Сергей Деревянченко (Украина) Хайме Мунгия (Мексика) Риота Мурата (Япония) Жанибек Алимханулы (Казахстан) Крис Юбэнк-младший (Великобритания) Лиам Уильямс (Великобритания) Феликс Кэш (Великобритания).

Спонсор рубрики "Спорт" Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1942438-golovkin-i-alimhanuly-popali-v-top-10-avtoritetnogo-zhurnala-o-bokse/