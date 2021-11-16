Головкин и Алимханулы попали в топ-10 авторитетного журнала о боксе

Авторитетный американский журнал о боксе The Ring опубликовал рейтинги боксеров во всех весовых категориях. В десятку лучших в среднем весе вошли сразу два казахстанца, сообщает Sports.kz.
Чемпион мира по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин сохранил за собой первую строчку. За ним в тройке лидеров расположились обладатель пояса WBC Джермалл Чарло и чемпион WBO Деметриус Андраде. Другой представитель Казахстана Жанибек Алимханулы остался на седьмой позиции.
Ближайший соперник GGG чемпиона WBA Super японец Риота Мурата опустился в рейтинге с 6-й на 5-ю строчку. Его вытеснил мексиканец Хайме Мунгия.
Полностью ТОП-10 средневесов по версии The Ring выглядит следующим образом.
- Геннадий Головкин (Казахстан)
- Джермалл Чарло (США)
- Деметриус Андраде (США)
- Сергей Деревянченко (Украина)
- Хайме Мунгия (Мексика)
- Риота Мурата (Япония)
- Жанибек Алимханулы (Казахстан)
- Крис Юбэнк-младший (Великобритания)
- Лиам Уильямс (Великобритания)
- Феликс Кэш (Великобритания).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1942438-golovkin-i-alimhanuly-popali-v-top-10-avtoritetnogo-zhurnala-o-bokse/