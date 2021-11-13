Головкин понесет расходы в сотни тысяч долларов из-за коронавируса

Геннадий Головкин. Фото: Gettyimages

Чемпион мира по версии IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин будет вынужден потратить огромную сумму денег перед объединительным боем с японцем Риото Муратой, сообщает Sports.kz.

Промоутер японского боксера Акихико Хонда сообщил о финансовых затратах, которые лягут на казахстанца перед боем в Японии.

"Из-за пандемии коронавируса договориться о бое было очень сложно. Есть много препятствий, помимо денег — такие, как вакцинирование, и период карантина. Только плата за проживание в отеле составит 30-40 миллионов иен (260-350 тысяч долларов — прим.). Вот насколько дорого обходится "корона", — подчеркнул Хонда.

Из-за профилактики вируса GGG должен будет избегать контактов с окружающими в течение трех дней перед поединком. Для этого ему придется даже снимать в аренду целый этаж под ресторан, сообщил Хонда.

"Место тренировок в период изоляции — тренажерный зал Teiken Gym. Я скорректировал время так, чтобы Головкин не пересекался с Муратой, а другим боксерам даже не разрешили тренироваться в спортзале в этот период", — отметил Хонда.

Напомним, бой Головкин — Мурата состоится 29 декабря в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF, WBA Super и IBO.

Спонсор рубрики "Спорт" Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1942029-golovkin-poneset-rashody-v-sotni-tysyach-dollarov-iz-za-koronavirusa/