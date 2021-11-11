Геннадий Головкин поздравил казахстанских боксеров

Фото: instagram.com/gggboxing

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин отметил успешное выступление казахстанцев на чемпионате мира по боксу в Белграде, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Twitter GGG.

"Рад за наших казахстанских боксеров, которые успешно выступили на чемпионате мира в Сербии. Поздравляю и ребят, и тренеров, и федерацию во главе с Кенесом Хамитовичем с достойным результатом. Удачи в дальнейшей подготовке к Азиатским играм", - написал Головкин.

На чемпионате мира в столице Сербии сборная Казахстана заняла второе общекомандное место с двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями. Чемпионами мира стали Темиртас Жусупов (до 48 кг) и Сакен Бибосынов (до 51 кг). Серебряные медали достались Махмуду Сабырхану (до 54 кг) и Серику Темиржанову (до 57 кг). Бронзовую награду завоевал капитан сборной Абылайхан Жусупов (до 67 кг).

Сам Головкин продолжает подготовку к бою с Риото Муратой, который состоится 29 декабря в Сайтаме (Япония).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1941644-gennadiy-golovkin-pozdravil-kazahstanskih-bokserov/