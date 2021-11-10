Данияр Елеусинов анонсировал свой бой за пояс чемпиона мира (видео)

Данияр Елеусинов. Фото: instagram.com/yeleussinovdaniyar

Казахстанский боксер полусреднего веса Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) опубликовал анонс своего предстоящего боя в Нур-Султане 18-го декабря, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram боксера.

"18 декабря. Вечер бокса в Нур-Султане. День Независимости. Главный бой за титулы чемпиона мира IBO и IBF Inter-Continental в полусреднем весе. Не пропустите", — подписал видео Елеусинов.

Кроме Елеусинова, во время вечера бокса также бой проведет другой известный казахстанец Иван Дычко.

В последний раз Елеусинов выходил на ринг в ноябре 2020 года, когда нокаутировал экс-чемпиона мира Джулиуса Индонго.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1941499-daniyar-eleusinov-anonsiroval-svoy-boy-za-poyas-chempiona-mira-video/