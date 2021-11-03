Казахстан и еще две страны стали лидерами по количеству боксеров в полуфиналах ЧМ

Сакен Бибосынов. Фото: Dan Mullan/Getty Images

Сразу пять представителей Казахстана выступят в различных весовых категориях в 1/2 финала чемпионата мира. Такое же количество спортсменов будут представлять Россию и Куба. Эти три страны стали лидерами по количеству претендентов на золото, сообщает NUR.KZ.

В полуфинальных поединках выступят следующие казахстанцы:

Темиртас Жусупов (48 кг),

Сакен Бибосынов (51 кг),

Махмуд Сабырхан (54 кг),

Серик Темиржанов (57 кг)

Аблайхан Жусупов (67 кг).

По четыре боксера выступят под флагами США и Таиланда. По три спортсмена будут представлять Азербайджан и Францию. По два делегировали в полуфиналы Узбекистан, Япония, Грузия, Беларусь и Италия. И наконец по одному представителю у Индии, Испании, Сербии, Албании, Украины, Шотландии, Ирана, Доминиканской Республики, Бельгии, Тринидада и Тобаго, Бразилии и Армении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940272-kazahstan-i-esche-dve-strany-stali-liderami-po-kolichestvu-bokserov-v-polufinalah-chm/