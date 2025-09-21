Легендарная легкоатлетка Фрейзер-Прайс выиграла 17-ю медаль чемпионата мира в последнем забеге в карьере

Ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс поднялась на пьедестал чемпионата мира 2025 года по итогам своего последнего забега, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревновательная программа турнира в Токио завершилась в воскресенье. 38-летняя Фрейзер-Прайс ранее анонсировала, что чемпионат мира станет ее последним стартом в карьере.

Ранее в столице Японии легендарная спринтерша заняла шестое место на стометровке. В воскресенье она бежала на первом этапе в женской эстафете 4х100 метров.

В итоге сборная Ямайки финишировала на второй позиции (41,79 секунды). Помимо Фрейзер-Прайс, команду представляли Тина Клейтон, Тиа Клейтон и Джониэль Смит.

Победу одержала сборная США (41,75) в составе Мелиссы Джефферсон-Вуден, Тваниши Терри, Кайлы Уайт и Ша'Карри Ричардсон. Тройку призеров замкнули немки (41,87) Сина Майер, Ребекка Хаасе, София Юнк и Джина Люкенкемпер.

Джефферсон-Вуден стала второй бегуньей после Фрейзер-Прайс, которая оформила спринтерский требл на чемпионате мира. Ранее американка выиграла личные дистанции 100 и 200 метров.

Сама Фрейзер-Прайс в 17-й раз поднялась на пьедестал чемпионата мира. В ее активе десять золотых, шесть серебряных и одна бронзовая медали. Она является рекордсменкой по числу индивидуальных побед на чемпионатах мира среди женщин.

Также на счету представительницы Ямайки три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая награды Олимпийских игр.

В аналогичной мужской эстафете в воскресенье победу также одержала сборная США (37,29). В ее составе бежали Кристиан Коулман, Кеннет Беднарек, Кортни Линдси и Ноа Лайлс, который стал восьмикратным чемпионом мира и уступает по этому показателю только ямайцу Усэйну Болту (11 титулов), завершившему карьеру.

Второе место в эстафете заняли канадцы Аарон Браун, Джером Блейк, Брэндон Родни и Андре Де Грасс (37,55). Тройку призеров замкнули нидерландцы Нсикак Экпо, Таймир Бернет, Хави Мо-Аджок и Элвис Африфа (37,81), установившие рекорд страны.

Общий зачет чемпионата мира 2025 года по легкой атлетике выиграла сборная США. В ее активе 16 золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей. Также в тройку вошли Кения (7-2-2) и Канада (3-1-1).

Напомним, сборная Казахстана завершила выступление в Токио без медалей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.