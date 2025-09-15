Дюплантис с 14-м мировым рекордом выиграл ЧМ-2025 по легкой атлетике (видео)

Швед Арман Дюплантис установил очередной мировой рекорд в мужских прыжках с шестом на чемпионате мира 2025 года в Токио, передает корреспондент NUR.KZ.

Розыгрыш наград в данной дисциплине прошел в понедельник. Дюплантис обеспечил себе первое место удачными попытками на 6,10 и 6,15 метра. К этому моменту борьбу продолжал также грек Эммануил Каралис, но он не взял данные высоты, а его лучшим результатом остались 6 метров.

В дальнейшем в секторе остался только швед. Он сразу заявил планку на 6,30 метра, что на один сантиметр выше прежнего мирового рекорда.

Первые две попытки получились неудачными, но с третьей Дюплантис справился. Таким образом, он в 14-й раз обновил мировой рекорд в мужских прыжках с шестом

25-летний спортсмен выиграл третий подряд чемпионат мира. Также в его активе два олимпийских золота: Токио-2020 и Парижа-2024.

Серебро забрал Каралис. Бронзовым призером в столице Японии стал австралиец Кертис Маршалл (5,95), установивший личный рекорд.

Чемпионат мира по легкой атлетике в Токио продлится до 21 сентября включительно. В оставшиеся дни Казахстан представят две спортсменки: Нора Джеруто (бег на 3000 метров с препятствиями) и Ясмина Токсанбаева (спортивная ходьба на 20 километров).

