Казахстанская легкоатлетка стала вице-чемпионкой Бриллиантовой лиги в Швейцарии

Представительница национальной сборной Казахстана по легкой атлетике Нора Джеруто стала серебряной медалисткой этапа Бриллиантовой лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

В швейцарском городе Цюрихе стартовали соревнования престижной серии Бриллиантовой лиги.

Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто смогла попасть на пьедестал в беге на дистанцию на 3000 метров с препятствиями. Отечественная спортсменка показала результат - 9.10,87.

Таким образом, 29-летняя Нора Джеруто благодаря этому результату смогла выполнить норматив и выступит на чемпионате мира в Токио.

Победительницей забега стала кенийская бегунья Фейт Черотич. Она смогла зафиксировать время 8.57,24.

Замкнула тройку призеров на мировом турнире в Швейцарии представительница Туниса Марва Бузаяни. Ее результат - 9.12,03.

