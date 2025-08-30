Казахстанская легкоатлетка стала вице-чемпионкой Бриллиантовой лиги в Швейцарии
Представительница национальной сборной Казахстана по легкой атлетике Нора Джеруто стала серебряной медалисткой этапа Бриллиантовой лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
В швейцарском городе Цюрихе стартовали соревнования престижной серии Бриллиантовой лиги.
Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто смогла попасть на пьедестал в беге на дистанцию на 3000 метров с препятствиями. Отечественная спортсменка показала результат - 9.10,87.
Таким образом, 29-летняя Нора Джеруто благодаря этому результату смогла выполнить норматив и выступит на чемпионате мира в Токио.
Победительницей забега стала кенийская бегунья Фейт Черотич. Она смогла зафиксировать время 8.57,24.
Замкнула тройку призеров на мировом турнире в Швейцарии представительница Туниса Марва Бузаяни. Ее результат - 9.12,03.
