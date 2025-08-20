Казахстанские легкоатлеты выиграли четыре золотые медали на престижном международном турнире

Сборная Казахстана по легкой атлетике выступила на престижном международном турнире Silk Road to Tokyo WA Continental Tour Bronze в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанские спортсмены завоевали на соревнованиях в Ташкенте четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Первое место заняли Аделина Земс (400 метров с барьерами), Артур Гафнер (метание копья). Ещё два "золота" были завоеваны в женской эстафете 4×400 метров (Александра Залюбовская, Аделина Земс, Виктория Ан, Ирина Конищева), а также в смешанной эстафете 4×400 метров (Алмат Тулебаев, Аделина и Виталий Земс и Александра Залюбовская).

Серебряными призёрами стали Александра Залюбовская в беге на 400 метров, Кристина Ермола (100 метров с барьерами), Алмат Тулебаев (100 метров), Ирина Конищева (семиборье).

Бронзовые награды завоевали Виктория Ан на дистанции 200 метров и Виталий Земс (100 метров).

