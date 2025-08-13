Двукратный олимпийский чемпион Арман Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд

Титулованный шведский легкоатлет Арман Дюплантис в очередной раз обновил мировой рекорд в мужских прыжках с шестом, передает NUR.KZ со ссылкой на World Athletics.

Историческое достижение покорилось 25-летнему спортсмену на Мемориале Иштвана Дьюлаи — этапе континентального тура в Будапеште.

Дюплантис одержал победу благодаря успешной попытке на высоте 6,11 метра. Затем он запросил перенос планки на 6,29 метра, что на один сантиметр выше его собственного мирового рекорда.

Первая попытка оказалась неудачной. Однако со второй швед смог покорить заявленную высоту, несмотря на то, что задел планку. Это стало первым мировым рекордом в истории Мемориала Иштвана Дьюлаи.

Дюплантис в 13-й раз обновил лучшее достижение на открытых стадионах. Прошлый раз он установил мировой рекорд 15 июня.

Швед — двукратный олимпийский чемпион (Токио-2020, Париж-2024), победитель пяти чемпионатов мира (из них три — в помещении).

