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    Спорт

      Сборная Казахстана по тяжелой атлетике выиграла медальный зачет чемпионата Азии

      Опубликовано:

      Казахстанский тяжелоатлет Денис Полубояринов
      Денис Полубояринов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

      В Астане завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, по итогам которого сборная Казахстана заняла первое место в итоговом медальном зачете, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

      По итогам континентального первенства казахстанские юноши и юниоры семь раз завоевали "золото". Четырежды наши атлеты поднялись на вторую ступень пьедестала. Также в активе казахстанцев шесть бронзовых наград. Победителями чемпионата Азии стали Ксения Прозорова (до 58 кг), Алихан Аскербай (до 71 кг), Нуржан Жумабай (до 79 кг), Едыге Емберды (до 79 кг), Кира Данилова (до 69 кг), Ерасыл Саулебеков (до 88 кг), Денис Полубояринов (до 94 кг).

      "В целом выступление сборной можно оценить на "отлично". В общем зачете по медалям юноши и девушки заняли первое место, по юниорам также с лучшей стороны проявили себя. У нас главной задачей была победа в командном зачете. Так что получается, что планы свои мы выполнили",- заявил старший тренер Альбер Хакимуллин.

      Также необходимо подчеркнуть, что ряд наших штангистов не только успешно представили страну на ЧА, но и устнаовили рекорды континента и мира. И здесь особенно выделился Алихан Аскербай. Он стал автором трех рекордов мира и трех высших достижений Азии. 

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