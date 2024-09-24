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Казахстанец стал чемпионом мира по тяжелой атлетике среди юниоров

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Казахстанский тяжелоатлет Едыге Емберды
Едыге Емберды: Пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Едыге Емберды завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Мировое первенстве проходит в испанском Леоне. Команда Казахстана имеет в своем активе уже две медали.

Казахстанский спортсмен стал чемпионом мира в весовой категории до 89 килограммов. В сумме двоеборья Емберды осилил 352 килограмма, подняв два снаряда весом 153 и 199 кг.

Серебро завоевал представитель Ирана Алиреза Абаспур с результатом 351 (156+195), бронзовая медаль мирового первенства досталась колумбийцу Джоксеру Альборносу, поднявшему 350 (158+192) килограммов.

Отметим, что в весовой категории до 81 килограмма казахстанец Ерасыл Саулебеков занял третье место на пьедестале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2165545-kazahstanec-stal-chempionom-mira-po-tyazheloy-atletike-sredi-yuniorov/

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