Казахстанец стал чемпионом мира по тяжелой атлетике среди юниоров

Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Едыге Емберды завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Мировое первенстве проходит в испанском Леоне. Команда Казахстана имеет в своем активе уже две медали.
Казахстанский спортсмен стал чемпионом мира в весовой категории до 89 килограммов. В сумме двоеборья Емберды осилил 352 килограмма, подняв два снаряда весом 153 и 199 кг.
Серебро завоевал представитель Ирана Алиреза Абаспур с результатом 351 (156+195), бронзовая медаль мирового первенства досталась колумбийцу Джоксеру Альборносу, поднявшему 350 (158+192) килограммов.
Отметим, что в весовой категории до 81 килограмма казахстанец Ерасыл Саулебеков занял третье место на пьедестале.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2165545-kazahstanec-stal-chempionom-mira-po-tyazheloy-atletike-sredi-yuniorov/
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