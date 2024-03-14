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Казахстанскую легкоатлетку дисквалифицировали на два года

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Казахстанская легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи
Казахстанская легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи. Фото: olympic.kz

Представительница национальной сборной Казахстана по легкой атлетике, натурализованная кенийка Кэролайн Чепкоеч Кипкируи отстранена от всех международных соревнований сроком на два года, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Дядя Ваня".

В конце февраля спортсменка, ныне представляющая интересы Восточно-Казахстанской области, получила временный бан от AIU (Athletics Integrity Unit). Дело в том, что ее обвинили в нарушении антидопинговых правил. А если быть точнее, то натурализованная казахстанская легкоатлетка несколько раз указала в онлайн-системе ADAMS неверную информацию о своем местонахождении (правило "трех флажков"), что официально зафиксировали допинговые офицеры WADA.

Кэролайн Кипкируи предоставили возможность доказать свою невиновность. Судя по всему, аргументы новоиспеченной легкоатлетки из РК оказались неубедительными. На этой неделе ее официально дисквалифицировали на 2 года.

Как заявлено на официальном сайте AIU, Кэролайн Кипкируи не сможет участвовать в состязаниях по легкой атлетике до 21 февраля 2026 года. Все ее результаты, показанные с 27 ноября 2023 года, официально аннулируются.

Правда, уроженка Кении может подать апелляцию в спортивный арбитражный суд в Лозанне. Даже при благоприятном для нее исходе судебного процесса велика вероятность, что на Олимпийские игры-2024 Кэролайн Кипкируи уже не успеет отобраться.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2068380-kazahstanskuyu-legkoatletku-diskvalifitsirovali-na-dva-goda/

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