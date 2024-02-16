Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В Костанае стартовал чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике

Опубликовано:

Чемпионат страны по тяжелой атлетике
Чемпионат страны по тяжелой атлетике. Фото: Пресс-служба дирекции развития спорта РК

В период 15-21 февраля в Костанае пройдёт лично-командный чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

В национальном первенстве принимают участие 242 спортсмена среди них 151 мужчина и 91 женщина. Будут представлены 18 регионов Казахстана. Участие не примут представители Атырауской и Мангистауской областей. В числе участников и надежда страны на олимпийскую лицензию ОИ -2024 Сергей Петрович.

«Данный чемпионат Казахстана позволит увидеть в деле новые таланты из регионов. Всё мы надеемся на дальнейшее развитие нашего вида спорта»,- отметил государственный тренер РК по тяжелой атлетике Мендыхан Тапсир

Отметим, медали будут разыграны в весовых категориях - до 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102, 109 и свыше 109 кг среди мужчин, а также в категориях до 45, 49, 55,  59, 64, 71, 76, 81, 87 и свыше 87 кг среди женщин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2061363-v-kostanae-startoval-chempionat-kazahstana-po-tyazheloy-atletike/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.