В Костанае стартовал чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике

В период 15-21 февраля в Костанае пройдёт лично-командный чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

В национальном первенстве принимают участие 242 спортсмена среди них 151 мужчина и 91 женщина. Будут представлены 18 регионов Казахстана. Участие не примут представители Атырауской и Мангистауской областей. В числе участников и надежда страны на олимпийскую лицензию ОИ -2024 Сергей Петрович.

«Данный чемпионат Казахстана позволит увидеть в деле новые таланты из регионов. Всё мы надеемся на дальнейшее развитие нашего вида спорта»,- отметил государственный тренер РК по тяжелой атлетике Мендыхан Тапсир

Отметим, медали будут разыграны в весовых категориях - до 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102, 109 и свыше 109 кг среди мужчин, а также в категориях до 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, 87 и свыше 87 кг среди женщин.

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