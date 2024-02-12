Самый быстрый марафонец в мире, 24-летний кениец Кельвин Киптум, погиб в автокатастрофе

Рекордсмен мира в марафоне среди мужчин, 24-летний кениец Келвин Киптум, разбился в автомобиле у себя на родине. Он погиб вместе со своим тренером, руандийцем Жервезом Хакизиманой, на дороге на западе Кении в воскресенье.

Киптум совершил прорыв в 2023 году, став соперником соотечественника Элиуда Кипчоге — одного из величайших марафонцев в мире. А в октябре прошлого года в Чикаго он превзошел достижение Кипчоге, преодолев дистанцию в 42 км за два часа и 35 секунд.

Оба спортсмена были включены в предварительный состав сборной Кении по марафону для участия в Олимпийских играх в Париже в конце этого года.

Отдавая дань памяти Киптуму, министр спорта Кении Абабу Намвамба написал на сайте X: "Ужасающе больно! Кения потеряла особенную жемчужину. У меня нет слов".

Лидер кенийской оппозиции и бывший премьер-министр Раила Одинга заявил, что страна потеряла "настоящего героя" и скорбит по "выдающейся личности… и иконе кенийской легкой атлетики".

Себастьян Коу, президент Всемирной ассоциации легкой атлетики, сказал, что Киптум был "невероятным спортсменом, оставившим невероятное наследие".

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на кенийскую полицию, авария произошла в воскресенье около 23:00 по местному времени.

Согласно этой информации, Киптум был за рулем, когда автомобиль потерял управление и перевернулся, в результате чего оба погибли на месте.

Представитель полиции, которого цитирует AFP, добавил, что третий пассажир — женщина — получила травмы и была экстренно доставлена в больницу.

У Киптума остались двое детей.

На прошлой неделе команда Киптума объявила, что на марафоне в Роттердаме он попытается пробежать марафонскую дистанцию менее чем за два часа — подобного результата еще никому не удавалось достичь в открытом соревновании.

Слава пришла к нему стремительно — свой первый полный марафон он пробежал только в 2022 году.

Он сразу же заявил о себе на дистанции, выиграв марафон в Валенсии (2:01:53), став на тот момент четвертым по скорости в истории, а затем установил рекорд трассы (2:01:25) на Лондонском марафоне в апреле 2023 года.

Шесть месяцев спустя, всего лишь в своем третьем забеге, Киптум разом снял 34 секунды с мирового рекорда в Чикаго. Это состязание стало для него последним.

Он уже отточил свой тактический подход, согласно которому он бежал с группой на протяжении 30 км, а затем увеличивал темп и выходил на дистанцию самостоятельно на оставшейся части маршрута.

Киптум участвовал в своем первом крупном соревновании в 2018 году, бегая в одолженных кроссовках, поскольку не мог позволить себе собственную пару.

Он стал одним из новых кенийских спортсменов, которые начинали карьеру на дорогах, оторвавшись от прежней традиции, когда спортсмены начинали на беговой дорожке, а затем переходили на более длинные дистанции.

В прошлом году Киптум рассказал Би-би-си, что его необычный выбор был обусловлен просто нехваткой средств.

"У меня не было денег, чтобы ездить на беговые тренировки", — объяснил он.

Его тренер, 36-летний Хакизимана, был в прошлом руандийским бегуном. В прошлом году он несколько месяцев помогал Киптуму установить мировой рекорд.

Их отношения как тренера и спортсмена начались в 2018 году, но впервые они встретились, когда мировой рекордсмен был намного моложе.

"Я знал его, когда он был маленьким мальчиком, который босиком пас скот", — вспоминал Хакизимана в прошлом году. — "Это было в 2009 году, я тренировался рядом с фермой его отца, он наступал мне на пятки, а я его отгонял. Сейчас я благодарен ему за его достижения".